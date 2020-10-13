"Надо отметить, что сборная Украины попала в Лиге наций в трудную группу с топ-командами. Уже было много сказано о предыдущих матча "сине-желтых", но я соглашусь с теми, кто считает, что как бы ни складывались матчи подопечных Андрея Шевченко, наших футболистов надо поддержать. Уверен, несмотря на негативные результаты в матчах с Францией и Германией, эти игры все равно нужно будет занести в актив сборной.

Украина – Испания: анонс матча Лиги наций УЕФА

Думаю, что по итогам этих матчей, после прошлогодней эйфории, мы все, и команда в том числе, поняли, что нужно еще много над чем работать, чтобы достичь такого уровня, как наши недавние соперники. Однако, в любом случае, у нас перспективная команда. Сейчас коронавирус ударил по многим сборным, но так получилось, что в результате, кадрово мы пострадали, кажется, больше всех.

Что касается предстоящего матча с Испанией, то нужно сначала отметить, что после игры с Францией в матче с Германией мы увидели уже работу над ошибками украинцев. Кроме плана А, у нашей команды есть еще в арсенале план Б. Состоялось переформатирование состава, сборная омолаживается.

Украина – Испания: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Конечно, в матче с испанцами Украины будет сложно. Это команда высокого уровня. Испания любить контролировать мяч, у нее это в крови. Безусловно, украинцы будут играть от обороны, много времени придется проводить без мяча. Открытого футбола со стороны Украины в игре с Испанией не будет", – поделился Бакалов в интервью Команда№1.

Напомним, поединок Лиги наций Украина - Испания состоится уже сегодня, 13 октября, на стадионе НСК Олимпийский в Киеве, начало в 21:45. Предыдущая встреча команд завершилась разгромом украинцев со счетом 4:0.

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