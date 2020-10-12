"Проблем у игроков нет, все восстанавливаются. Сегодня будет предигровая тренировка. Посмотрим, как они будут чувствовать себя. Говорил утром с Виктором Коваленко – у него также никаких проблем. Тесты были отрицательные, никого не потеряли. Готовимся по плану.

Почему всегда проигрываем испанцам? Наши футболисты делают максимум, но в Испании просто сильнее команда. Мы работаем. Я знаю, что футболисты мотивированы показать хороший футбол. Мы рассчитываем на те силы, которые имеем. Есть план на игру. Не будем особо раскрываться.

Когда играешь с соперником, который превосходит тебя в классе, нужно немного изменить свою структуру обороны – сыграть компактнее, агрессивнее. Испания очень хорошо использует фланги. Там у них качественные футболисты, которые прекрасно играют один в один. Если мы сможем перекрыть эти фланги, то попробуем дать Испании бой.

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Мы просматривали первый матч с испанцами, даже много раз. Однако завтрашний поединок будет совсем другим. Будут совсем другие игроки, поэтому и подготовка отличается. Мы не будем использовать персональную опеку. Против таких футболистов этого мало – должны быть смещения, должна быть подстраховка.

Это требует больших затрат энергии. Главное – восстановиться. Очень многое будет зависеть от физического состояния футболистов. Нам трудно проводить два подряд матча, а это будет уже третий. Надеюсь, болельщики придут на стадион, поддержат ребят и придадут энергии.

Кто заменит Малиновского, еще определим, посмотрим после сегодняшней тренировки. У меня есть некоторые идеи, сейчас кое-что отработаем, а там уже увидим, сработает ли наш план. Испания очень высоко прессингует, почти не позволяет разыгрывать мяч. Очень организованная команда, очень качественные футболисты.

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Для каждого из игроков это шанс. У нас нет 8-9 футболистов основного состава, зато приехало много игроков из U-21. В матче с Германией ребята, проявляя характер, выкладываясь на полную, выдали хороший футбол. Завтра надеюсь увидеть максимальную самоотдачу, концентрацию и желание.

Я не могу оценить, на каком месте в группе мы финишируем. Каждый месяц все меняется. Как можно говорить об уровне команды, когда нет стольких основных исполнителей. Завтрашняя игра с Испанией очень важна, но, в первую очередь, это шанс для молодых игроков. Мы стремились попасть на этот уровень и попали. Я говорил, что большим успехом будет сохранение места в Лиге А", – сказал на пресс-конференции Андрей Шевченко.

Поединок Лиги наций Украина – Испания состоится 13 октября на стадионе НСК Олимпийский в Киеве, начало в 21:45. Предыдущая встреча команд завершилась разгромом украинцев со счетом 4:0. После трех туров пиренейцы возглавляют квартет А4 с 7 баллами в активе. "Сине-желтые" находятся на третьем месте с 3 очками.

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