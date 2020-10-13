"Треба відзначити, що збірна України потрапила в Лізі націй у важку групу з топ-командами. Вже було багато сказано про попередні матчі "синьо-жовтих", але я погоджуся з тими, хто вважає, що як би не складалися матчі підопічних Андрія Шевченка, наших футболістів треба підтримати. Упевнений, незважаючи на негативні результати в матчах з Францією і Німеччиною, ці ігри все одно треба буде занести в актив збірної.

Україна – Іспанія: анонс матчу Ліги націй УЄФА

Думаю, що за підсумками цих матчів, після торішньої ейфорії, ми всі, і команда в тому числі, зрозуміли, що потрібно ще багато над чим працювати, щоб досягти такого рівня, як наші недавні суперники. Проте, в будь-якому випадку, у нас перспективна команда. Зараз коронавірус вдарив по багатьом збірним, але так вийшло, що в результаті, кадрово ми постраждали, здається, більше за всіх.

Що стосується майбутнього матчу з Іспанією, то потрібно спочатку відзначити, що після гри з Францією в матчі з Німеччиною ми побачили вже роботу над помилками українців. Крім плану А, у нашої команди є ще в арсеналі план Б. Відбулося переформатування складу, збірна омолоджується.

Україна – Іспанія: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Звичайно, в матчі з іспанцями Україні буде складно. Це команда високого рівня. Іспанія любити контролювати м'яч, у неї це в крові. Безумовно, українці гратимуть від оборони, багато часу доведеться проводити без м'яча. Відкритого футболу з боку України в грі з Іспанією не буде", – поділився Бакалов у інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, поєдинок Ліги націй Україна – Іспанія відбудеться вже сьогодні, 13 жовтня, на стадіоні НСК Олімпійський в Києві, початок о 21:45. Попередня зустріч команд завершилася розгромом українців з рахунком 4:0.

"Успіх без відчуття успіху". Німецькі ЗМІ – про нерви, дисципліновану Україну, фарс Бущана та шок від Олімпійського