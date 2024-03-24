"Относительно войны в Украине, то мне жаль украинцев, которые проходят через страдания.

Сборная Исландии запугивает Украину разгромом Израиля – у скандинавов есть спецплан на решающую битву за Евро-2024

Моя дочь в своем доме принимала беженцев из Украины, и мне жаль, что им пришлось покинуть свою страну из-за атаки другого государства. Ужасно, что такое происходит в современном обществе", – цитирует Харейде mbl.is.

Напомним, в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024 исландцы разбили израильтян со счетом 4:1. Решающий поединок с Украиной за путевку на чемпионат Европы состоится во вторник, 26 марта, в польском Вроцлаве. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

Украина – Исландия: прогноз на матч плей-офф за Евро-2024 – остался последний шаг