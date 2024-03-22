Украина и Исландия сыграют 26 марта в финале плей-офф за выход на чемпионат Европы-2024. Где смотреть игру Украина – Исландия онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Украина – Исландия состоится 26 марта. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Финальный поединок плей-офф отбора на Евро-2024 пройдет в городе Вроцлав на стадионе Тарчинский арена.

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Украина – Исландия: где смотреть матч плей-офф отбора на Евро-2024

Поединок Украина – Исландия можно смотреть онлайн в прямом эфире на платформе MEGOGO (при наличии соответствующей подписки), начиная с 20:30. Трансляция пройдет на канале MEGOGO Футбол Первый, в разделе Спорт, а также на специальном канале, который появится на сервисе в день события. Просмотр будет доступен по подпискам Максимальная, Спорт или Оптимальная. Комментировать игру будут Вадим Шевякин и Роберто Моралес.

Также матч Украина – Исландия покажет Суспільне на своих местных телеканалах (Суспільне Львів, Суспільне Київ, Суспільне Харків и т.д.). Игру можно посмотреть в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT-платформ, которые не имеют прав на трансляцию матчей отбора Евро-2024), а также в эфире Радио Промінь. Трансляция матча Украина – Исландия на Суспільному стартует в 20:40 в рамках предматчевой студии. После финального свистка там же обсудят поединок, а также будут комментарии участников игры.

Напомним, в полуфинале плей-офф сборная Украины одержала волевую победу над Боснией и Герцеговиной (2:1), забив два гола на последних минутах игры. За команду Сергея Реброва отличились Роман Яремчук и Артем Довбик. Исландия разгромила Израиль в Будапеште со счетом 4:1.

Победитель матча Украина – Исландия поедет на Евро-2024, которое стартует 14 июня в Германии. Команда, которая выиграет, попадет в группу E, где ее соперниками станут Бельгия, Словакия и Румыния.

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