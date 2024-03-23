Главный тренер Карпат Мирон Маркевич поделился ожиданиями от решающего матча за выход на Евро-2024 Украина – Исландия.

“Класс украинской сборной выше. Надеюсь, что во Вроцлаве сыграет и Виктор Цыганков, которого в матче с Боснией и Герцеговиной нашим не хватало.

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Остался один шаг. Нельзя этот шанс упустить", – сказал Маркевич в комментарии Sport.ua.

Напомним, решающий поединок за попадание на чемпионат Европы между Украиной и Исландией состоится во вторник, 26 марта, в польском Вроцлаве. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

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