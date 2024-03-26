Сборная Украины в эти минуты пытается завоевать путевку на чемпионат Европы в дуэли с Исландией. Вся страна скрестив пальцы поддерживает наших ребят в решающем противостоянии. Однако некоторые получили свою порцию счастья еще до завершения игры.

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Комментатор матча Украина – Исландия на MEGOGO Вадим Шевякин сделал предложение журналистке УПЛ ТВ Марине Машкиной в прямом эфире предигровой студии.

Маскот передал будущей невесте, которая работала на включении со стадиона, пакет, где было обручальное кольцо. В свою очередь Вадим в студии стал на колено, произнеся заветный текст. Девушка ответила согласием.

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