"Есть вопросы по Цыганкову, насколько он готов играть. Зинченко много пропустил и чувствовалось, что у него не хватало игровой практики. Но один Зинченко – это полбеды, главное, чтобы еще не добавились другие игроки, которые будут выпадать. В решающей игре это будет недопустимо.

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Судаков и Мудрик? Все футболисты основы сборной уже завоевали себе имя и от них многого ждут. Если они хотят, чтобы их признавали, то нужно показывать стабильность. Не может топ-футболист сыграть одну игру, а потом пропасть на три.

Вижу ли я в этой сборной такого лидера как Ярмоленко и Степаненко? Ярмоленко есть Ярмоленко. Когда он играет в сборной и Динамо, то это одна команда, когда не играет – совсем другая. Он и Степаненко на протяжении многих лет доказывали свое мастерство. С ними нашей сборной было бы проще", – сказал Буряк в комментарии Sport-Express.

Напомним, решающий поединок между Украиной и Исландией за выход на Евро-2024 состоится уже сегодня, 26 марта, в польском Вроцлаве. Начало встречи в 21:45.

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