Збірна України у ці хвилини намагається вибороти путівку на чемпіонат Європи у дуелі з Ісландією. Вся країна схрестивши пальці підтримує наших хлопців у вирішальному протистоянні. Однак дехто отримав свою порцію щастя ще до завершення гри.

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Коментатор матчу Україна – Ісландія на MEGOGO Вадим Шевякін зробив пропозицію журналістці УПЛ ТБ Марині Машкіній у прямому ефірі передігрової студії.

Маскот передав майбутній нареченій, яка працювала на включенні зі стадіону, пакет, де була обручка. Своєю чергою Вадим у студії став на коліно, виголосивши омріяний текст. Дівчина відповіла згодою.

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