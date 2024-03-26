Команда Сергея Реброва в противостоянии с Исландией считается явным фаворитом (по крайней мере, согласно котировкам букмекеров). Несмотря на это, сразу от нескольких игроков из лагеря звучат предостережения, что скандинавы гораздо более организованный коллектив, чем боснийцы, которых "сине-желтые" едва прошли.

На кого сделает ставку тренерский штаб украинцев в атаке, кто лучше для серии пенальти (Лунин или Трубин), станет ли фартовым для нас французский арбитр Клеман Тюрпен и сколько заработает сборная Украины в случае выхода на Евро-2024 – об этом и не только смотрите в нашем новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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