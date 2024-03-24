Підопічні Сергія Реброва продовжують готуватись до надважливої гри з Ісландією за вихід на Євро-2024.

Збірна України провела чергове тренування у два етапи. Перед обідом – теоретичне заняття, а увечері – тренування на полі, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Циганков повернувся до загальної групи збірної України – потужне підсилення для Реброва перед матчем смерті з Ісландією

Команда займалась в одній групі, а в тренуванні взяли участь усі гравці, зокрема і Віктор Циганков, який пропустив гру проти Боснії і Герцеговини через пошкодження. Після розминки та відпрацювання передач футболісти взялись відточувати схеми перед вирішальним матчем.

Окрім цього, збірники відпрацьовували пасинг із завершальними ударами та пробиття пенальті, адже доля путівки на Євро-2024 може вирішитись і в післяматчевій серії.

Вже завтра делегація збірної України вирушить до Вроцлава, де і відбудеться поєдинок проти Ісландії (26 березня, початок о 21:45). Оселиться команда в містечку Тшебниця, як перед вересневим матчем проти Англії.

Україна – Ісландія: прогноз на матч плей-офф за Євро-2024 – залишився останній крок