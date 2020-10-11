"Я доволен, что мы выиграли игру. Могли забить 3-4 гола еще до того, как пропустили в ответ. Пенальти, конечно, был необязательным. C игры украинцы вряд ли забили бы. В некоторых эпизодах мы слишком легко дарили сопернику мяч, но в целом надежно действовали в обороне.

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Критиковать меня может каждый. Я не запрещаю, но я не обязан реагировать на любой выпад. Мы не играли 10 месяцев, чего можно ожидать от наших футболистов в таких условиях? Тем более мы начали кампанию с Испанией – очень мощный соперник. Затем был товарищеский матч с турками, результат в котором не имел особого значения.

Мы верим в себя. Мы знаем, что делаем. Важно, где мы в итоге окажемся, пока мы только на пути. У нас есть свой план и мы его придерживаемся. Мы не можем сразу дать результат, без подготовки.

В предыдущих матчах не все удавалось, но сегодня поединок показал, что у нас все получается. Меня критиковали за вызовы и не вызовы определенных игроков, но я оцениваю состояние каждого футболиста и соответственно этому формирую заявку. Я знаю, что я делаю.

Украину мы хорошо изучили. Шевченко прекрасно поработал с командой. Они хорошо действуют в атаке. Хорошая организация игры, качественный футбол, техничные игроки", – сказал Лев на пресс-конференции.

После трех туров Украина занимает третье место в своей группе, опережая швейцарцев.

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