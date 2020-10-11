"Я задоволений, що ми виграли гру. Могли забити 3-4 голи ще до того, як пропустили у відповідь. Пенальті, звичайно, був необов’язковим. З гри українці навряд чи забили б. У певних епізодах ми занадто легко дарували супернику м’яч, але загалом надійно діяли в обороні.

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Критикувати мене може кожен. Я не забороняю, але я не зобов’язаний реагувати на будь-який випад. Ми не грали 10 місяців, чого можна очікувати від наших футболістів у таких умовах? Тим більше ми розпочали кампанію з Іспанією – дуже потужний суперник. Потім був товариський матч з турками, результат в якому не мав особливого значення.

Ми віримо в себе. Ми знаємо, що робимо. Важливо, де ми в підсумку опинимося, поки що ми лише на шляху. В нас є свій план і ми його дотримуємося. Ми не можемо відразу дати результат, без підготовки.

У попередніх матчах не все вдавалося, але сьогодні поєдинок показав, що в нас все виходить. Мене критикували за виклики і не виклики певних гравців, але я оцінюю стан кожного футболіста і відповідно до цього формую заявку. Я знаю, що я роблю.

Україну ми добре вивчили. Шевченко чудово попрацював з командою. Вони добре діють в атаці. Хороша організація гри, якісний футбол, технічні гравці", – сказав Льов на прес-конференції.

Після трьох турів Україна посідає третю сходинку у своїй групі, випереджаючи швейцарців.

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