Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не поможет "Ле Блё" в следующих матчах квалификации к Чемпионату мира-2022.

Мбаппе покинул расположение сборной Франции и не сыграет против Украины и Финляндии, сообщает AS со ссылкой на RMC Sport.

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Килиан прошел медосмотр после повреждения икроножной мышцы в матче с Боснией и Герцеговиной. Тренерский штаб "Ле Блё" решил поберечь здоровье форварда, поэтому Мбаппе продолжит восстановление уже в расположении ПСЖ.

Напомним, поединок Украины и Франции пройдет 4 сентября в Киеве на НСК Олимпийский. Начало встречи в 21:45.

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