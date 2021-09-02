Франция заменила двух звезд в заявке перед поединком с Украиной
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам провел кадровые перестановки перед матчем 5-го тура отбора к ЧМ-2022 против Украины.
Норди Мукиеле из РБ Лейпциг получил приглашение в сборную Франции после дисквалификации Жюля Кунде в матче с Боснией и Герцеговиной, сообщает официальный сайт Федерации футбола Франции.
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Также Дешам решил внести изменения в линию полузащиты – Маттео Гендузи был приглашен вместо Толиссо. Ранее Рабьо заменил в заявке Канте.
Напомним, именно подопечные Дешама возглавляют группу D с 8 очками в 4 матчах. Украина идет второй и отстает на 4 очка. Поединок Украины и Франции пройдет 4 сентября в Киеве на НСК Олимпийский. Начало встречи в 21:45.
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