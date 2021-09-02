Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе не допоможе "Ле Бльо" у наступних матчах кваліфікації до Чемпіонату світу-2022.

Мбаппе покинув розташування збірної Франції та не зіграє проти України та Фінляндії, повідомляє AS з посиланням на RMC Sport.

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Кіліан пройшов медогляд після ушкодження литкового м'язу в матчі з Боснією та Герцеговиною. Тренерський штаб "Ле Бльо" вирішив поберегти здоров'я форварда, тож Мбаппе продовжить відновлення вже у розташуванні ПСЖ.

Нагадаємо, поєдинок України та Франції пройде 4 вересня в Києві на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 21:45.

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