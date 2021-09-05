Голкипер сборной Франции Уго Льорис призвал партнеров собраться после ничьей с Украиной (1:1) в отборе на ЧМ.

"У нас отсутствуют целеустремленность, агрессивность. Эйфория триумфального ЧМ-2018 закончилась. Мы были в такой динамике, которая позволяла нам изменить ситуацию сейчас.

Украина – Франция – 1:1 – видео голов и обзор матча

Есть требования очень высокого уровня, и мы должны им соответствовать. Мы чувствуем небольшую неуверенность. Есть развитие определенных футболистов, но сейчас каждый должен повысить свой уровень игры. Мы должны оставаться положительными и достичь успеха в матче с Финляндией. Я не хочу волноваться из-за этого", – цитирует Льориса L'Équipe.

Добавим, что Франция с 9 очками остается лидером группы D. Следом идут Финляндия и Украина – у них по 5 пунктов, однако подопечные Канервы сыграли на 2 матча меньше.

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