Сборная Украины встречается со сборной Франции в 5-м туре отбора на ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов матча на "Футбол 24".

Матч отбора ЧМ-2022 Украина – Франция начался в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на ТРК Украина и на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".

Украина – Франция: стартовые составы и онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022

Открыть счет удалось сборной Украины. На 43-й минуте встречи отличился Николай Шапаренко. Хавбек Динамо роскошным ударом из-за пределов штрафной попал в девятку ворот Льориса. Однако уже на старте второго тайма Франция отыгралась благодаря Антони Марсьялю.

Украина – Франция – видео гола Шапаренко:

Украина – Франция – видео гола Марсьяля: