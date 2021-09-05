Голкіпер збірної Франції Уго Льоріс закликав партнерів зібратися після нічиєї з Україною (1:1) у відборі на ЧС.

"У нас відсутні цілеспрямованість, агресивність. Ейфорія тріумфального ЧС-2018 закінчилася. Ми були в такій динаміці, яка дозволяла нам змінити ситуацію цього разу.

Україна – Франція – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Є вимоги дуже високого рівня, і ми повинні їм відповідати. Ми відчуваємо невелику невпевненість. Є розвиток певних футболістів, але зараз кожен повинен підвищити свій рівень гри. Ми повинні залишатися позитивними і досягти успіху у матчі Фінляндією. Я не хочу хвилюватися через це", – цитує Льоріса L'Équipe.

Додамо, що Франція з 9 очками залишається лідером групи D. Слідом ідуть Фінляндія та Україна – у них по 5 пунктів, однак підопічні Канерви зіграли на 2 матчі менше.

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