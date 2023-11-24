"Думаю, что Ребров подготовит команду и все будет нормально. Со сборной Боснии и Герцеговины в марте будет тяжело. Наши "легионеры" будут уставшие – они будут играть без перерыва и уже наиграются. Некоторые игроки будут на сборах, некоторые будут играть, не исключены травмы". Надеемся на лучшее – будем болеть за них.

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О фаворитах говорить не будем. У соперника есть хорошие игроки, выступающие в топовых чемпионатах. Они умеют играть в футбол. При этом настроение на такую игру будет очень мощным. У нас же самый большой вопрос - на сколько будут готовы игроки сборной в марте", – цитирует Сабо 1927.kiev.ua

Напомним, по результатам жеребьевки плей-офф Лиги наций сборная Украины должна сыграть сначала с Боснией, а в случае прохода дальше с победителем пары Исландия – Израиль.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи европейского первенства примут арены в Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.

Результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024 – Украина получила соперников, лучший путь из возможных