"Думаю, що Ребров підготує команду і все буде нормально. Зі збірною Боснії і Герцеговини у березні буде важко. Наші "легіонери" будуть втомлені – вони гратимуть без перерви і вже награються. Деякі гравці будуть на зборах, деякі гратимуть, не виключені травми. Сподіваємося на краще – вболіватимемо за них.

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Про фаворитів говорити не будемо. У суперника є хороші гравці, які виступають у топових чемпіонатах. Вони вміють грати у футбол. При цьому настрій на таку гру буде дуже потужний. У нас же найбільше питання – на скільки будуть готові гравці збірної в березні", – цитує Сабо 1927.kiev.ua

Нагадаємо, за результатами жеребкування плей-офф Ліги націй збірна України має зіграти спочатку з Боснією, а у разі проходу далі з переможцем пари Ісландія – Ізраїль.

Євро-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня 2024 року. Матчі європейської першості приймуть арени в Берліні, Кельні, Дортмунді, Дюссельдорфі, Франкфурті, Гельзенкірхені, Гамбурзі, Лейпцигу, Мюнхені та Штутгарті.

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