"Считаю, что путь В – оптимальный вариант. Во-первых, в последние годы украинская сборная успешно играет с балканцами, в частности, соперника в полуфинале – Боснию и Герцеговину побеждала в отборе на последний чемпионат мира. Так что психологическое преимущество будет на нашей стороне. Важно , что в отличие от боснийцев в Украине в каждом звене есть лидер.

Ребров прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024: "Я знаком со сборной Боснии"

Убежден, что с мотивацией не будет проблем. Кормчий Сергей Ребров в недавних матчах с Англией и Италией доказал, что умеет настраивать подопечных. В тех поединках с грандами Украина сыграла на равных, а боснийцы – ниже класса, поэтому не удивительно, что именно наших футболистов считают фаворитами.

В другой паре, мне кажется, верх возьмет Израиль, но украинцам нужно пока сосредоточиться на полуфинале. Такой шанс пробиться на Евро-2024 нельзя упустить. Потому что речь идет не только о футбольном имидже Украины, но и о возможности хорошо заработать", – цитирует Маркевича Sport.ua.

Напомним, по результатам жеребьевки плей-офф Евро-2024 сборная Украины должна сыграть сначала с Боснией, а в случае прохода дальше с победителем пары Исландия – Израиль.

Результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024 – Украина получила соперников, лучший путь из возможных