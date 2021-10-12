Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воробей поделился ожиданиями от поединка 8-го тура квалификации к чемпионату мира в Катаре против сборной Боснии и Герцеговины.

"Я ожидаю, что сборная Украины одержит вторую подряд победу. Да, это будет нелегкая победа, будет тяжело. Босния – это очень серьезный соперник. У них хорошие исполнители, хорошая линия атаки.

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В принципе у боснийцев такой сбитый коллектив. Команда у них сыгранная. Будет тяжело. Но в матче будет наше преимущество. Будет и преимущество нашего поля. Думаю, эту домашнюю встречу мы выиграем. Счет может быть где-то 2:1 в пользу Украины. Украина может пропустить гол. Не хотелось бы этого. Но, учитывая, что оборона дает сбои, один гол мы пропустим, но забьем два.

Поддержка «Арены Львов» и львовских фанатов? Во Львове всегда была хорошая поддержка. Конечно, это поможет! Двенадцатый игрок всегда имеет очень хорошее влияние на команду. Если болельщики придут на трибуны и будут поддерживать сборную Украины, а там умеют поддерживать, это будет плюс нашей команде", – рассказал Воробей в комментарии Sport.ua.

К слову, матч Украина – Босния и Герцеговина состоится во вторник, 12 октября. Начало поединка в 21:45.

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