Колишній нападник збірної України Андрій Воробей поділився очікуваннями від поєдинку 8-го туру кваліфікації до чемпіонату світу в Катарі проти збірної Боснії і Герцеговини.

"Я очікую, що збірна України здобуде другу поспіль перемогу. Так, це буде нелегка перемога, буде важко. Боснія – це дуже серйозний суперник. У них хороші виконавці, хороша лінія атаки.

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В принципі у боснійців такий збитий колектив. Команда у них зіграна. Буде важко. Але в матчі буде наша перевага. Буде і перевага нашого поля. Думаю, цю домашню зустріч ми виграємо. Рахунок може бути десь 2:1 на користь України. Україна може пропустити гол. Не хотілося б цього. Але, з огляду на те, що оборона дає збої, один гол ми пропустимо, але заб'ємо два.

Підтримка Арени Львів та львівських фанатів? У Львові завжди була хороша підтримка. Звичайно, це допоможе! Дванадцятий гравець завжди має дуже хороший вплив на команду. Якщо вболівальники прийдуть на трибуни і будуть підтримувати збірну України, а там вміють підтримувати, це буде плюс нашій команді", – розповів Воробей у коментарі Sport.ua.

До слова, матч Україна – Боснія і Герцеговина відбудеться у вівторок, 12 жовтня. Початок поєдинку о 21:45.

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