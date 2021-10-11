Сборная Украины принимает национальную команду Боснии и Герцеговины в квалификации к чемпионату мира-2022. Какой прогноз букмекеров на поединок, подскажет "Футбол 24".

Матч отбора к ЧМ-2022 Украина – Босния и Герцеговина состоится во Львове 12 октября. Начало – в 21:45. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Украина – Босния и Герцеговина: прогноз букмекеров на матч отбора ЧМ-2022

Сборная Украины подходит к матчу ощутимым фаворитом. Популярная контора William Hill на победу "сине-желтых" дает 1.8, а на успех Боснии и Герцеговины выставила значительно больший коэффициент 4.6. Ничья – 3.5.

Специалисты Bwin выставили похожие котировки, но отводят гостям больше шансов. Триумф команды Петракова оценен в 1.72, тогда как победа Боснии и Герцеговины представлена ​​коэффициентом 4.5. Ничья – 3.75.

Матч ожидается не слишком результативным, учитывая стиль команд. На стандартный тотал больше (2,5) предлагают поставить за 2, а на соответствующий тотал меньше дают коэффициент 1.75.

В составе сборной Украины голов больше всего ждут от Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука. На гол каждого из них можно поставить с коэффициентом 2.25. Среди гостей наибольшие шансы отличиться имеет Эдин Джеко – 3.

Сборная Украины еще не встречалась с Боснией и Герцеговиной. Два следующих матча против балканцев решат судьбу "сине-желтых" в отборе к ЧМ-2022. Украина занимает второе место в группе, а Босния идет третьей с двумя очками отставания и игрой в запасе.

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