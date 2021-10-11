"Мы тренировались в Сараево, чтобы поддерживать форму, но все было необычно (Думич и еще 3 игрока пропустили игру с Казахстаном, поскольку не получили разрешения – прим.). Мы не ожидали, что окажемся в такой ситуации. Также было необычно то, что нам пришлось наблюдать за игрой из отеля, но мы очень рады победе. Однако все это позади.

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Сейчас мы концентрируемся на подготовке к матчу с Украиной. Это отличная команда, и впереди нас ждет тяжелый матч, но я верю, что мы сможем набрать очки. Я рад, что спустя долгое время меня снова пригласили в сборную, для меня большая честь быть частью национальной команды", – приводит слова Думича официальный сайт Футбольного союза Боснии и Герцеговины.

Напомним, встреча между боснийской и украинской командами состоится уже завтра, 12 октября, во Львове. Начало встречи в 21:45.

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