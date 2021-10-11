"Ми тренувалися в Сараєво, щоб підтримувати форму, але все було незвично (Думіч та ще 3 гравці пропустили гру з Казахстаном, оскільки не отримали дозволу – прим.). Ми не очікували, що опинимося в такій ситуації. Також було незвично те, що нам довелося спостерігати за грою з готелю, але ми дуже раді перемозі. Однак все це позаду.

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Зараз ми концентруємося на підготовці до матчу з Україною. Це відмінна команда, і попереду нас чекає важкий матч, але я вірю, що ми зможемо набрати очки. Я радий, що через довгий час мене знову запросили до збірної, для мене велика честь бути частиною національної команди", – наводить слова Думіча офіційний сайт Футбольного союзу Боснії та Герцеговини.

Нагадаємо, зустріч між боснійською та українською командами відбудеться вже завтра, 12 жовтня, у Львові. Початок зустрічі о 21:45.

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