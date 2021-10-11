"У нас все хорошо. Потерь нет.

Я не смотрел Боснию и Герцеговину. Был занят Финляндией. А когда уже сели в самолет – мне дали информацию о Боснии и Герцеговине. Я прочитал, посмотрел последний матч с Казахстаном, также игру с Францией. Мне предоставили различные материалы. Вчера перед тренировкой мы минут 20 посмотрели нарезки, сегодня у нас теоретическое занятие.

Малиновский? Без комментариев.

Яремчук: Так, как болеют во Львове, поверьте мне – нигде так не болеют

Серьезные требования для входа на стадион? Насколько я знаю, требования упростят. Мы надеемся на это.

Ребят не надо мотивировать. Мы ехали, вспоминали, как я их раньше мотивировал, в 2010-м. Вот тогда, когда они были маленькие, их надо было мотивировать, а сейчас они уже опытные игроки, уже не надо ничего говорить. Они сами все знают. Мы не можем играть даже на ничью", – сказал на пресс-конференции Александр Петраков.

Матч состоится 12 октября в 21:45 на Арене Львов. Сборная Украины еще не встречалась с Боснией и Герцеговиной. Два следующих матча против балканцев решат судьбу "сине-желтых" в отборе к ЧМ-2022. Украина занимает второе место в группе, а Босния идет третьей с двумя очками отставания и игрой в запасе.

"Ну что, фанаты Малиновского, вы успокоились?": Петраков ответил критикам победой, или Почему незаменимых игроков нет