Бывший защитник сборной Украины, а ныне – телеэксперт Артем Федецкий отреагировал на ничью "сине-желтых" в 8-м туре квалификации к чемпионату мира-2022 против сборной Боснии и Герцеговины (1:1).

"Конечно, эта ничья неприятна, как ни крути. Но ребята старались, самоотдача была. Немного не хватило реализации.

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Мы имели шикарные возможности и в первом тайме, и во втором. Если бы забили второй мяч, могли бы закрыть игру. А так мы давали шанс боснийцам. Это команда с характером, они терпели до конца. У них было минимум моментов, но они провели хорошую комбинацию и забили гол. Жаль, что мы не смогли победить, я понимаю состояние ребят. Но у нас еще есть шансы, поэтому можем все исправить", – заявил экс-защитник в программе Головна команда.

Напомним, что сборная Украины накануне не удержала победу над боснийцами. На гол Ярмоленко в первом тайме балканцы ответили забитым мячом Ахмедходжича под занавес поединка. Теперь судьба путевки на ЧМ-2022 для "сине-желтых" зависит от результатов сборных Финляндии и Боснии.

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