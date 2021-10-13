Колишній оборонець збірної України, а нині – телеексперт Артем Федецький відреагував на нічию "синьо-жовтих" у 8-му турі кваліфікації до чемпіонату світу-2022 проти збірної Боснії і Герцеговини (1:1).

"Звичайно, ця нічия неприємна, як не крути. Але хлопці старалися, самовіддача була. Трохи не вистачило реалізації.

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Ми мали шикарні нагоди і в першому таймі, і в другому. Якби забили другий м'яч, могли б закрити гру. А так ми давали шанс боснійцям. Це команда з характером, вони терпіли до кінця. У них було мінімум моментів, але вони провели хорошу комбінацію та забили гол. Шкода, що ми не змогли перемогти, я розумію стан хлопців. Але у нас ще є шанси, тож можемо все виправити", – заявив екс-оборонець в програмі Головна команда.

Нагадаємо, що збірна України напередодні не втримала перемогу над боснійцями. На гол Ярмоленка в першому таймі балканці відповіли забитим м'ячем Ахмедходжіча під завісу поєдинку. Тепер доля путівки на ЧС-2022 для "синьо-жовтих" залежить від результатів збірних Фінляндії та Боснії.

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