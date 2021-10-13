Вингер Вест Хэма – "Лев" матча против боснийцев, сообщает официальный Instagram УАФ.

Украина – Босния и Герцеговина: InStat определил лучшего в команде Петракова

Ярмоленко был признан лучшим игроком по итогам голосования зрителей. Опытный исполнитель получил награду во второй раз подряд – в поединке с Финляндией (2:1) он тоже стал "Львом". Именно Ярмоленко открыл счет на 15-й минуте противостояния со сборной Боснии и Герцеговины, но его стараний оказалось мало для победы. Балканцы сравняли счет во второй половине и свели матч вничью.

"Сине-желтые" занимают 2-е место в группе D квалификации, имея в активе 9 очков. Далее идут финны (8 пунктов) и боснийцы (7 очков), сыгравшие на матч меньше.

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