Исполняющий обязанности наставника сборной Украины на предматчевой пресс-конференции рассказал о подготовке к спаррингу против Болгарии. Эта игра станет генеральной репетицией перед решающим матчем отбора на ЧМ-2022 и последней домашней для "сине-желтых" в 2021 году.

"Довбик, Матвиенко и Качараба на первой тренировке занимались отдельно, чтобы восстановиться, ведь день перед тем играли за свои команды. Качараба играет в маске? Он в ней будет играть еще 3-4 месяца, такое указание врачей. Все игроки здоровы, мы сегодня сдали тесты, которые оказались отрицательными.

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Какие впечатления от того, что Шевченко возглавил Дженоа? Вся наша команда, тренерский штаб и игроки гордимся, что он взял команду Серии А. Искренне желаем ему успехов в Италии и верим в него.

Завтра будет очень серьезная игра, хоть и контрольная. Мы готовимся к матчу с Боснией. Задачу на завтрашнюю игру говорить сейчас не буду. Завтра все увидите. Но эта игра для нас тоже важна.

Очень хотим, чтобы одесситы пришли и поддержали нас. Во Львове была такая поддержка – как команды, так и меня лично, я никогда такого не чувствовал. Еще раз большое спасибо. Очень хочется, чтобы и здесь пришли болельщики и поддержали сборную перед важной игрой с Боснией", – подытожил Петраков.

Матч Украина – Болгария стартует 11 ноября. Игра состоится в Одессе на стадионе Черноморец.

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