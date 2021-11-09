Сборные Украины и Болгарии встретятся в Одессе в контрольном поединке. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Спарринг Украина – Болгария состоится в Одессе на стадионе Черноморец. Это последний домашний матч "сине-желтых" в 2021 году. Начало игры – 11 ноября в 19.30. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Украина – Болгария: прогноз на товарищеский матч

Украина – Болгария: где смотреть товарищеский матч:

Встречу в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1" (начало – в 19:20). Там же в 18.15 стартует предматчевая студия "Головна команда", которая продолжит работу после финального свистка. Посмотреть матч Украина – Болгария онлайн можно на платформе Oll.tv (при наличии соответствующей подписки).

А вот привычной прямой трансляции на ТРК Украина в этот раз не будет. На этом телеканале поединок можно посмотреть только в записи (начало в 23:20).

История противостояний Украины и Болгарии насчитывает всего 5 поединков, все из которых носили товарищеский характер. Трижды побеждали "сине-желтые", а еще две игры завершились вничью с одинаковым счетом 1:1. Последний раз команды встречались 14 ноября 2012 года в Софии – тогда гол Александра Кучера позволил украинцам праздновать минимальную победу. Лучшим бомбардиром в матчах Украины и Болгарии является Андрей Шевченко, забивший 2 мяча.

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