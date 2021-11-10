Виконувач обов'язків наставника збірної України на передматчевій прес-конференції розповів про підготовку до спарингу проти Болгарії. Ця гра стане генеральною репетицією перед вирішальним матчем відбору на ЧС-2022 і останньою домашньою для "синьо-жовтих" у 2021 році.

"Довбик, Матвієнко і Качараба на першому тренуванні займалися окремо, щоб відновитися, адже день перед тим грали за свої команди. Качараба грає в масці? Він в ній гратиме ще 3-4 місяці, така вказівка лікарів. Всі гравці здорові, ми сьогодні здали тести, які виявилися негативними. Рухаємося далі.

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Які враження від того, що Шевченко очолив Дженоа? Вся наша команда, тренерський штаб і гравці пишаємося, що він взяв команду Серії А. Щиро бажаємо йому успіхів в Італії та віримо в нього.

Завтра буде дуже серйозна гра, хоч і контрольна. Ми готуємося до матчу з Боснією. Завдання на завтрашню гру говорити зараз не буду. Завтра все побачите. Але ця гра для нас теж важлива.

Дуже хочемо, щоб одесити прийшли і підтримали нас. У Львові була така підтримка – як команди, так і мене особисто, я такого ніколи не відчував. Ще раз дуже дякую. Дуже хочеться, щоб і тут прийшли вболівальники та підтримали збірну перед важливою грою з Боснією", – підсумував Петраков.

Матч Україна – Болгарія стартує 11 листопада о 19:30. Гра відбудеться в Одесі на стадіоні Чорноморець.

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