Національна команда України готується до поєдинку з болгарами.

Після прогулянки Одесою та теоретичного заняття футболісти збірної України вирушили на стадіон Чорноморець на вечірнє тренування, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Під час основної частини заняття тренерський штаб напрацьовував модель гри, яка буде застосована під час контрольного матчу з Болгарією. Спаринг запланований на 11 листопада, початок о 19:30.

Нагадаємо, головний матч в рамках відбору до ЧС-2022 українці проведуть 16 листопада на виїзді проти боснійців.

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