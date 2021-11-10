Боснийцы хотят оставить команду Петракова без поддержки в выездном поединке отбора в ЧМ-2022.

УАФ направила письмо в УЕФА с просьбой урегулировать вопрос с недопуском украинских болельщиков на выездной матч квалификации ЧМ-2022 против боснийцев, сообщает официальный сайт организации.

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Напомним, хозяева решили закрыть трибуны для фанатов "сине-желтых", мотивируя это ухудшением ситуации с COVID-19. Ограничение не касается боснийских болельщиков.

Напомним, в матче Босния – Украина, вероятнее всего, будет решаться судьба второй строчки в группе D отбора на Мундиаль.

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