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Будет действовать система ограничений, которая применялась на Арене Львов во время поединка с Боснией и Герцеговиной (1:1). Посетить спарринг смогут только те болельщики, которые будут иметь паспорт вакцинации от COVID-19, отрицательный ПЦР-тест (не более чем за 72 часа до начала мероприятия) или экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до начала мероприятия).

Напомним, украинцам осталось провести только одну игру в рамках квалификации к ЧМ-2022. В выездном матче против Боснии и Герцеговины (16 ноября) команде Петракова нужно побеждать, чтобы гарантировать себе второе место в группе D. Перед этим "сине-желтые" проведут домашний спарринг против Болгарии (11 ноября).

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