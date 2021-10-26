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Діятиме система обмежень, яка застосовувалась на Арені Львів під час поєдинку з Боснією та Герцеговиною (1:1). Відвідати спаринг зможуть лише ті уболівальники, які матимуть паспорт вакцинації від COVID-19, негативний ПЛР-тест (не більше ніж за 72 години до початку заходу) або ж експрес-тест на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше ніж за 72 години до початку заходу).

Нагадаємо, українцям залишилось провести лише одну гру в рамках кваліфікації до ЧС-2022. У виїзному матчі проти Боснії та Герцеговини (16 листопада) команді Петракова потрібно перемагати, щоб гарантувати собі другу сходинку у групі D. Перед цим "синьо-жовті" проведуть домашній спаринг проти Болгарії (11 листопада).

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