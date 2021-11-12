Лідер збірної України Андрій Ярмоленко забрав до своєї колекції черговий індивідуальний приз у складі національної команди.

Вінгера Вест Хема Андрія Ярмоленка було визнано "Левом" матчу за підсумками поєдинку проти болгар, повідомляє офіційний Instagram УАФ.

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Цікаво, що цю нагороду капітан збірної України отримав вчетверте поспіль. 32-річний футболіст провів на полі увесь матч і допоміг "синьо-жовтим" врятувати нічию за десять хвилин до фінального свистка.

Нагадаємо, попереду у команди Олександра Петракова вирішальний поєдинок кваліфікації ЧС-2022 – у вівторок, 16 листопада, українці на виїзді зіграють "матч смерті" з Боснією і Герцеговиною.

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