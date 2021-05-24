"Спасибо болельщикам, которые пришли на стадион. К сожалению, мы не порадовали нашу футбольную страну положительным результатом. Андрей Шевченко говорил, что мы должны выигрывать.

Украина – Бахрейн – 1:1 – видео голов

На последних минутах сравняли счет, создали недостаточно голевых моментов. Они были, но не довели их до конца.

Пропущенный гол? Ни в коем случае это не вина Трубина, потому что футбол – командная игра. Кто-то ошибся, кто-то не подстраховал, не забили.

Задачей было отработать связи и конструкцию игры, которую требует тренерский штаб. Моментами удавалось, моментами нет. В первом тайме была небольшая нервозность. Возможно, из-за длительного перерыва. Моментами хорошо выходили из обороны, моментами делали ошибки, давали сопернику предпосылки для атак и контратак.

Тренерский штаб сказал, чтобы мы три выходных дня провели с умом, отдохнули с семьями, набрались положительных эмоций и вернулись ко второму сбору полны сил", – сказал Макаренко в эфире ТК Футбол.

Напомним, впереди украинцев ждут еще товарищеские встречи с Северной Ирландией и Кипром, после чего команда Шевченко отправится на Евро-2020.

Украина продолжила безвыигрышную серию в матче с Бахрейном – Шевченко спасли замены, тяжелый старт подготовки к Евро