Контрольная игра проходит в Харькове на стадионе Металлист. После серии 3 ничьих в отборе к ЧМ-2022 команда Шевченко проводит первую в истории встречу против 99 сборной в рейтинге ФИФА. Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Бахрейн на "Футбол 24", стартовал в 21:00. Пока без легионеров, которые как раз завершают выступления в зарубежных чемпионатах. Далее сборную ждут спарринги против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня). А уже 13 июня старт Чемпионата Европы – бой с Нидерландами.

Украина – Бахрейн: стартовые составы и онлайн-трансляция матча

Быстрая атака наших уже на 2 минуте. Степаненко запустил ее разрезным пасом на Беседина, сам же завершил после подбора – выше. Врывание Тымчика в штрафную Бахрейна было очень обнадеживающим, а вот с последним пасом немного проблема. Хватает перехватов у чужих ворот. Это Шапаренко, Беседин и компания положительно заряжены с самого старта и заставляют страдать азиатов. Похожим образом Марлос сначала отпустил мяч после острого паса Матвиенко, потом на грани штрафной площади перехватил. У Шапаренко не задался удар с лета.

Украина – Бахрейн – видео голов и обзор матча

Из ничего момент у гостей. На 14 минуте Трубин и Степаненко привезли первый удар на свои ворота. Не устояли под прессингом, подвело качество передачи вратаря. Не хватило азиатам мастерства, чтобы наказать игроков Шахтера. Кривцов вынужден был грубо фолить, чтобы остановить дриблинг соперника. И снова брак на ровном месте, теперь с желтой карточкой. Если вспомнить такие же простые ошибки Матвиенко и Макаренко, все очень грустно становится. Едва не сработала связка Динамо. Шапаренко выдал неплохую диагональ на левый край. Миколенко продрался в силовой борьбе, и Николай уже завершал атаку в падении – опять не вышел последний штрих.

Шевченко в ярости! А все потому, что бахрейнец грубо влетел в колено Степаненко. Вроде обошлось. Много оптимистичных подходов к владениям "красных", слишком мало осмысленных пасов и ударов в пределах их штрафной. Ответ издали, рикошет от Кривцова, Трубин без проблем успевает накрыть непростой мяч. Зубков блестяще перехватил, получив по ногам болезненный удар. Однако Беседин погорячился с дальним выстрелом – очень неудачно, а было ведь время и пространство для дальнейшего маневра.

Вторая грубая ошибка Матвиенко технического плана. На этот раз ситуацию спасает его одноклубник Кривцов, ставя шлагбаум передаче за спины. Беседин с рикошетом пробил в голкипера. Опять из-за пределов штрафной и не очень остро. Даже несколько стоячий футбол Марлоса – очевидная проблема для команды Элиу Соузы. Заработал вингер Шахтера перспективный стандарт и желтую для соперника. Сам же этнический бразилец и пробил – рядом со штангой. Марлос отдал на Беседина, не вышел удар с разворота. Наконец-то быстро задвигался мяч у наших. Шапаренко и Степаненко приняли участие в этой неплохой атаке.

Марлос снова тянет снаряд и ищет партнера. Зубков не сумел сориентироваться во вратарской. Еще несколько техничных трюков хавбека, которому стадион Металлист знаком едва ли не лучше всех. К сожалению, позитива от Марлоса, Миколенко и Шапаренко было слишком мало, чтобы открыть счет в противостоянии с очень скромными оппонентами. Вроде и 8 ударов по воротам Бахрейна против 1 у "красных", но большинство издалека, не слишком подготовлены или заблокированы.

Цыганков, Довбик и 18-летний дебютант Судаков заменили в перерыве Зубкова, Беседина и Степаненко. Активное начало второго тайма от Бахрейна. Несколько стандартов, навесы, попытки пробить – надежно в обороне отыграла команда Шевченко, за исключением очередной обрезки (на этот раз Макаренко). Марлосу позволили пробить после отскока. До ворот было совсем близко, но снаряд просвистел выше. Еще одна попытка лидера Шахтера, на этот раз с эффектным сейвом голкипера.

Марлос, Шапаренко и Довбик очень активно действуют в финальной трети "красных". Все чаще пробивают украинцы, но не хватает точности. Марлос разрезал замученную оборону Бахрейна, Довбик уже обыграл голкипера, но лишь попал в штангу пустых ворот. Макаренко и Кривцов на 63-й уступили место на поле Сидорчуку и Попову. Денис – еще один дебютант. Тымчик потерял мяч в центре поля. Сразу же дальняя передача за спины. Миколенко все контролирует, но Трубин с перепугу врезается в соперника. Это пенальти. Откровенно перегорел один из героев Шахтера прошлого сезона. Сайед Дия унижает паненкой – 0:1 на 75 минуте.

Цыганков, Караваев и Шапаренко обостряют в конце встречи не без участия Марлоса. Опять серия ударов, но вратарь соперника и прицел не позволяют рассчитывать на большее. Матвиенко после углового скинул на ногу сопернику. Повезло, что зафиксировали фол против Миколенко, могло быть все 0:2. Дия простил хозяев после ошибки Судакова. Выйдя один на один с Трубиным, дал мимо цели. Цыганков наказал почти сразу же. Довбик продавил соперников и отдал направо, динамовец на скорости ворвался на убийственную позицию и пробил по пустым воротам. Сыграли замены Шевченко, и это едва ли не единственный позитив от отчетной контрольной игры. Четвертый подряд матч, который сборная сводит к ничьей 1:1. Из них трижды играли против на бумаге более слабого соперника.