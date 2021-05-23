Стало известно, в каких формах обе сборные сыграют между собой в спарринге.

Уже сегодня, 23 мая, сборная Украины в Харькове будет принимать национальную команду Бахрейна.

Украина – Бахрейн: Шевченко объявил официальную заявку на товарищеский матч

На традиционном предматчевом совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча, которая проходила онлайн, было решено, что сборная Украины проведет встречу в белом комплекте формы (вратарь в черном). Наши соперники выйдут на поле в красной экипировке (голкипер в зеленом).

Напомним, поединок с бахрейнцам в рамках подготовки к финальной стадии Евро-2020 состоится на стадионе ОСК Металлист. Начало встречи в 21:00.

Украина – Бахрейн: анонс товарищеского матча