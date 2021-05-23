Украина – Бахрейн: "сине-желтые" сыграют в необычном комплекте формы
12:50 - Читати українською
Стало известно, в каких формах обе сборные сыграют между собой в спарринге.
Уже сегодня, 23 мая, сборная Украины в Харькове будет принимать национальную команду Бахрейна.
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На традиционном предматчевом совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча, которая проходила онлайн, было решено, что сборная Украины проведет встречу в белом комплекте формы (вратарь в черном). Наши соперники выйдут на поле в красной экипировке (голкипер в зеленом).
Напомним, поединок с бахрейнцам в рамках подготовки к финальной стадии Евро-2020 состоится на стадионе ОСК Металлист. Начало встречи в 21:00.
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