Украина – Бахрейн: Шевченко объявил официальную заявку на товарищеский матч
Главный тренер сборной Украины определился с игроками, которые примут участие в спарринге с бахрейнцам.
Андрей Шевченко внес в официальную заявку на поединок против Бахрейна 23 игрока, сообщает официальный сайт УАФ.
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Полный список сборной выглядит следующим образом:
Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.
Защитники: Александр Сирота, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Евгений Макаренко, Александр Тымчик, Денис Попов, Николай Матвиенко.
Полузащитники: Георгий Судаков, Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Богдан Леднев, Артем Бондаренко, Николай Шапаренко, Марлос, Виктор Цыганков, Александр Зубков, Александр Караваев.
Нападающие: Артем Беседин, Артем Довбик.
Напомним, поединок против Бахрейна состоится уже сегодня, 23 мая. Начало встречи в 21:00.