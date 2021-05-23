Большинство топовых европейских чемпионатов ещё не успели завершиться, а Украина уже начинает игровую подготовку к Евро-2020. Она будет недолгой – в календаре стоит всего три спарринга против Бахрейна, Северной Ирландии и Кипра. Основная "накачка" пойдёт в июне непосредственно перед турниром, а пока "желто-синие" входят в ритм. Правда, в сборную ещё не приехали наши главные легионеры, поэтому рассматривать матч с арабами в Харькове в качестве репетиции официальных поединков не стоит. Сегодня Андрей Шевченко проведёт генеральный просмотр ближайшего резерва.

Украина – Бахрейн: прогноз на матч

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Это только первый спарринг, однако сбор национальной команды продолжается уже неделю. За даный период тренерский штаб успел просмотреть новичков (Судаков, Бондаренко, Леднев), а также потерять нескольких исполнителей из-за травм – сборную покинули Буяльский и Корниенко. Впрочем, их участие на Евро всё равно находилось под вопросом, а вот наличие почти всех основных защитников и голкиперов должно радовать Андрея Шевченко – он сможет проверить любой вариант задней линии. Её стабильность и вариативность станет ключевым фактором успеха на Евро-2020.

Кроме того, в матче против Бахрейна очень важно восстановить психологическую уверенность, ведь после последних неудач "желто-синих" её вполне можно было подрастерять. Провалы случились совсем недавно – Украина не смогла переиграть казахов и финнов в мартовских поединках отбора к ЧМ-2022. Основной проблемой национальной команды стала катастрофическая реализация, но о трудностях с раскрытием низкого блока и неудачных заменах забывать также не стоит. Бахрейн сегодня тоже должен закрываться, поэтому интересно взглянуть на тактические решения нашей сборной при завершении позиционных атак.

Особенно интересно было бы взглянуть на возможность перенести преимущества Беседина из Динамо в сборную. Андрей Шевченко любит этого нападающего за голевое чутье и широкий функционал – он может делать почти всё, что делает Яремчук, кроме фланговой работы. Пока Артём выглядит основным вариантом для ротации Романа на Евро-2020, но у него есть хороший конкурент с мощным ударом и скоростью – Довбик. В матче против Казахстана форвард СК Днепр-1 проявил себя очень перспективно. Сегодня он тоже должен получить игровое время.

В целом, в спарринге против Бахрейна должна сыграть большая часть имеющихся футболистов в лагере. Не просто же так главный тренер вспомнил о наличии шести замен и подготовительном характере матча. В нём можно ожидать любые варианты состава и схемы, за исключением игры в три защитника – в ней просто нет смысла. Арабы не будут нагружать нашу оборону слишком часто и долго, да и на Евро-2020 есть смысл играть в любимые 4-3-3.

Впрочем, совсем уж забрасывать шапками Бахрейн не стоит. Это довольно неплохая команда для своего уровня – под руководством португальца Элио Соузы сборная ведёт успешную борьбу в квалификации ЧМ-2022, держась на второй позиции в своей группе. При этом команда минимально переиграла мощный Иран и расписала две ничьи с Ираком, который идёт в лидерах. К тому же бахрейнцы выиграли Кубок Наций Персидского залива, одержав победу над Саудовской Аравией в финале, а за последний год они проиграли всего один "товарняк" (при четырёх победах).

Словом, Украина будет проверять свои силы не на клоунах. Подопечным Андрея Шевченко сегодня нельзя терять концентрацию, ведь болельщики на трибунах ожидают только победы.

Кадровая ситуация

Украина не успела сыграть ни одного матча, а из состава уже выпало несколько футболистов. В частности, Буяльский не сможет сыграть из-за трещины плюсневой кости ступни – его подготовка к Евро-2020, к сожалению, завершена. Кроме того, из-за ангины домой отправили Корниенко. Из-за повреждения в лагерь сборной не приехали травмированные Андриевский, Коноплянка и Шепелев, а о травмах Коваленко и Мораеса было известно ещё раньше.

Также не стоит забывать об отсутствии группы легионеров. В матче против Бахрейна "желто-синим" не помогут Яремчук, Ярмоленко, Михайличенко, Соболь, Зинченко и Малиновский.

Ориентировочный состав на матч против Бахрейна

Бущан – Тимчик, Забарный, Кривцов, Миколенко – Степаненко – Цыганков, Сидорчук, Шапаренко, Зубков – Беседин

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Очевидно, что сборная Украины сильнее, чем Бахрейн. Об этом говорят и букмекеры, и здравый смысл. Подопечные Андрея Шевченко перед родными болельщиками должны бить арабов, прервав 5-матчевую безвыигрышную серию – любому иному результату найти оправдание невозможно.

Впрочем, вряд ли стоит ожидать разгрома. Сборная Бахрейна не столь слаба, чтобы глотнуть кучу голов от команды, которая выйдет в полурезервном составе и будет проводить кучу замен, выпуская молодёжь. Для нашего тренерского штаба этот матч является лишь элементом тренировки, поэтому комфортная победа с преимуществом в два гола всех устроит.

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