После победы в Ирландии команда Петракова проводит первый номинальный домашний поединок. Из-за армии рашистской мерзости, которая пытается уничтожить наше государство и убить максимальное количество украинцев, игра проходит на нейтральной территории в Польше. Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Армения на "Футбол 24", стартует в 16:00. Наши сегодняшние соперники провели уже 2 тура. Дома армяне неожиданно одолели ирландцев, а на выезде без шансов уступили Шотландию.

Украина – Армения: анонс и прогноз на матч Лиги наций

Отчетный поединок в прямом эфире покажут телеканалы "Индиго TV" (временный транслятор контента канала "Украина") и "Футбол 1". Начало трансляции – в 15.50 по киевскому времени. Смотреть матч Украина – Армения онлайн можно на платформе oll.tv (при наличии соответствующей подписки) и MEGOGO. Отмечаем, что в основе Петракова выпускает 7 игроков, выходивших с первых минут на Шотландию. Из-за травм из игроков первого выбора не могут помочь сборной Бущан и Степаненко. В то же время, Пятов проводит последний матч за Украину, прощаясь с национальной командой. Миколенко отыграл 3 поединка подряд, затем на месте левого защитника выходит Зинченко.

Стартовый состав сборной Украины: 12. Андрей Пятов (к), 17. Александр Зинченко, 22. Николай Матвиенко, 13. Илья Забарный, 21. Александр Караваев, 10. Николай Шапаренко, 5. Сергей Сидорчук, 8. Руслан Малиновский, 14. Михаил Мудрик, 15. Виктор Цыганков, 9. Роман Яремчук

Запасные: 1. Андрей Лунин, 2. Валерий Бондарь, 3. Тарас Качараба, 4. Денис Попов, 6. Даниил Игнатенко, 7. Андрей Ярмоленко, 11. Артем Довбик, 16. Виталий Миколенко, 18. Александр Пихаленок, 19. Даниил Сикан, 20. Александр Зубков, 23. Дмитрий Ризнык

Армения: Юрченко – Монрой, Восканян, Мкоян, Мкртчян – Ованисян, Удо, Дашян, Барсегян – Байрамян – Бабаян