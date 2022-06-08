После провала с Уэльсом для многих болельщиков тема сборной перестала быть интересной, однако жизнь на этом не заканчивается – как и летний цикл матчей. Теперь Украине предстоит достойно пройти три июньских тура в Лиге наций. Для резервистов это был шанс заявить о себе, а тренерский штаб получил возможность поэкспериментировать. Первым соперником в новом розыгрыше турнира стала Ирландия.

Стартовый состав "сине-жёлтых" обещал быть очень интересным, ведь Александр Петраков пообещал оставить всех лидеров в запасе. Соболь при этом заболел, поэтому наша команда осталась вообще без фулбеков. Как следствие, никто не мог спрогнозировать, какой будет схема и как будет выглядеть наша основа.

Наш тренер выбрал схему 3-4-3, в которой вышло сразу четыре центрбэка – Бондарь, Попов и Сирота в тройке ЦЗ, а Качараба неожиданно занял позицию правого латераля. На противоположном фланге очутился Миколенко. В центре поля расположились Сидорчук и Шапаренко, а в передней тройке полагалось сыграть Зубкову, Довбику и Мудрику. На ворота поставили Лунина. Анонсированный выход Игнатенко и Сикана отложили на второй тайм.

Первый тайм был ни о чем

Ожидаемо, с таким набором футболистов качество футбола Украины просело капитально, хотя в общем стастическом плане всё выглядело неплохо. Подопечные Александра Петракова держали мяч 60% игрового времени, вели по ударам со счетом 9-4, выиграли верховые дуэли (7-3) и побеждали в единоборствах (30-25). Был даже эффектный гол Качарабы ударом с лёта метров с 20-ти, однако его отменили из-за минимального офсайда Довбика в начале атаки.

Проблема заключалась в том, что 7 из 9 ударов нашей команды прошли с дальней дистанции, а в створ залетело всего 2 выстрела (оба неострые). Контроль мяча был стерильным – Украине не удавалось продвигать атаки на чужую треть поля. Комбинационная и позиционная игра не клеилась. Билд-ап сборной базировался либо на выносах Лунина с последующей борьбой за подбор, либо через опускания Шапаренко и Сидорчука с последующим обыгрышем с латералями. Прессинг был персонально ориентирован, что не очень выгодно для игры против этой Ирландии.

Как следствие, в первом тайме матч оказался хаотичным и не очень интересным. Когда появлялось пространство, Мудрик пытался убегать, но ничего существенного из его редких проходов команда не получила. Было много борьбы, лонгболов, мелких потерь и плохих пасов. Самый же опасный момент создали ирландцы – это Найт выстрелил с дальней дистанции под левую штангу. Лунин парировал.

Во втором тайме ничего, кроме счета, не изменилось

В раздевалке Александр Петраков произвёл чисто позиционную замену, сняв Зубкова и выпустив Цыганкова. Ход сработал мгновенно: всего через две минуты после начала второго тайма украинцы заработали штрафной на правом фланге, а Цыганков исполнил подачу в район линии вратарской – мимо неё пролетели все, а мяч, отскочив от газона прямо перед голкипером, нырнул в дальнюю девятку. ! 0:1.

К сожалению, этот гол вообще ничего не изменил. Стало даже хуже. Украина в последующие 15 минут провела всего 1 удар (Шапаренко метров с 25 пробил в руки Келлехеру), продолжая тратить силы в куче единоборств. Матч разбился на отдельные эпизоды, в которых подопечные Александра Петракова не показывали ничего интересного.

Ирландцы же в этой мутной вполне могли поймать рыбку. В частности, на 51-й минуте головой пробивал Даффи (Лунин поймал мяч), а на 65-й Хендрик воспользовался ошибкой Качарабы и бахнул метров с 22-х (выстрел накрыли), а после стандарта на 71-й минуте Даффи принял подачу со стандарта и мог забивать из центра штрафной. К счастью, он не попал по мячу.

Валидальное завершение матча

Александр Петраков наконец решился сменить схему. Качарабу заменил Караваев, а Мудрика заменил Пихалёнок – таким образом Украина переходила на схему с двумя нападающими. Спустя некоторое время коуч освежил её, выпустив Сикана вместо Довбика. К сожалению, от этого наша игра не стала лучше. Более того – стало хуже. Ирландия в последние 20 минут основного времени захватила инициативу, доводя владение мячом до 68% и ведя со счетом 4:1 по ударам, причём наш единственный выстрел (чуть ли не из центра поля) был заблокирован.

При этом островяне не просто били по воротам, а создавали реальные голевые моменты. Так, на 78-й минуте Каллен низом пробил со штрафного, защитники отбили, а мяч отскочил к Даффи – Шейн же головой с близкого расстояния отправил мяч под перекладину. Лунин в невероятном прыжке перевёл сферу в перекладину и на угловой! Навес же с углового замыкал Обафеми – мимо дальней штанги! Ещё через три минуты Каллен подобрал мяч после неудачного выноса и бахнул с дальней дистанции. Получилось рядом с левой девяткой!

В эндшпиле матча Петраков выпустил Игнатенко вместо Сидорчука. Даниил в дебютном матче не успел себя проявить. К счастью, за нас сегодня играл Даффи, который на 90-й минуте получил мяч в центре штрафной и мощно выстрелил над перекладиной. Впрочем, на последних секундах "сине-желтые" могли ещё и наказать ирландцев за расточительство – Цыганков после филигранной передачи Шапаренко пробивал низом в угол ворот. В последний момент защитник успел подставить ногу и сменил траекторию полёта сферы.

Наконец, финальный свисток зафиксировал минимальную победу сборной Украины.