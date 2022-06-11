Матчем против сборной Армении украинская сборная должна была вернуться на родные поля – впервые с ноября 2021 года. К сожалению, пока об этом остаётся только мечтать. Поединок пройдёт в Лодзи. Будем надеяться, что уже осенью отечественные болельщики смогут увидеть национальную команду в своей свободной победной стране.

Украина – Армения: где смотреть матч Лиги наций

Пока же стоит сосредоточиться на сопернике. Армению сразу после жеребьёвки записали в аутсайдеры нашей группы Лиги наций, что и не удивительно – за последний год она провела 11 матчей, одержав только одну победу (минимальную над Черногорией) и потерпев 6 поражений. Большая часть этого ужасного отрезка пришлась на отбор к ЧМ-2022, где подопечные Хоакина Капарроса пропустили вперёд Румынию, Северную Македонию и Германию, причём последние две сборные ещё и устроили ужасные разгромы (0:5, 6:1 от "Бундестим", 0:5 от балканцев). Кроме того, Норвегия в товарищеском матче весной устроила издевательство со счётом 9:0.

Мхитарян в марте завершил карьеру, поэтому в розыгрыше Лиги наций 2021/22 все ожидали новой порции разгромов. Впрочем, в первом же туре коллектив взял и "хлопнул" Ирландию, причём при довольно приличной игре. Как минимум, команда сыграла на равных – армяне поставили плотный "автобус", позволив островитянам провести с игры всего 2 незаблокированных удара из пределов штрафной (всё остальное прилетело с дистанции или со стандартов). Как следствие, оппонент не наиграл даже на 0,7 xG (0,35 без учёта стандартов). В атаку же горцы выходили очень просто – голкипер либо исполнял лонгбол, либо отдавал пас ближнему. В обоих случаях сборная Армении атаковала правым флангом (49% атак через этот край).

В сочетании с большим желанием навязывать борьбу (42-33 по единоборствам и 18-10 по отборам) и с неплохим техническим оснащением ключевых исполнителей (в частности, ростовчанина Сперцяна, за которого дают 6 млн евро на Трансфермаркете) такой футбол вылился в минимальную победу над Ирландией. Впрочем, совершенно такой же футбол завершился тотальным фиаско в Шотландии (0:2). Скотты провели 7 ударов с игры из пределов штрафной (всего было 22), переехали армян в борьбе (48-35 на земле, 10-5 в воздухе) и вообще уничтожили по всем показателям.

Армянам досадно это слышать, но их сборная действительно слабенькая для дивизиона В в Лиге наций. В первых двух матчах подопечные Хоакина Капарроса выдали лишь 57% точности передач на половине соперника и 74% в общем (с ирландцами было 68%), нанесли 4 удара из штрафной с игры, а также продемонстрировали очень простые паттерны в обороне и атаке – команда в любой тяжёлой ситуации выносит мяч (26 выносов в среднем за матч), пуляет лонгболы и атакует только одним флангом. В единоборствах коллектив тоже не сверкает (50% успешности). С позитива стоит отметить хороший дриблинг – 1-в-1 эта команда умеет обыгрывать.

Украина сильнее по всем статистическим показателям, даже если играет сугубо резервистами, а уровень футбола нашей основы для армян просто космический. Это – факт. Тем не менее, забрасывать шапками андердога не следует, ведь у "сине-жёлтых" не всё так однозначно

Во-первых, мы даже не знаем, какую тактическую модель использует Украина в поединке против Армении. В плей-офф отбора на ЧМ-2022 Александр Петраков выпустил основу, работая в схеме 4-3-3 с контролем через владение. Команда играла по тем же принципам, что и при Шевченко – с кучей комбинаций в треугольниках и ромбах, с позиционной ротацией, с акцентом на центр и т.д. Во встрече с ирландцами Петраков выпустил резерв, сыграв в схеме 3-4-3 по принципам, характерным для его молодёжки и первого периода работы в сборной. Разница между ними колоссальная (подробнее читайте здесь).

Во-вторых, у Украины есть трудности с раскрытием "автобусов". В схеме 4-3-3 их меньше, при 3-4-3 гораздо больше, однако суть одна – "сине-жёлтым" частенько не хватает идей в заключительной части позиционного наступления, когда нужно проходить плотный блок. Владение под 80% есть, территориальное доминирование есть, прекрасная статистика есть, а врываний в штрафную с незаблокированными ударами – маловато. В матче против закрытой Армении это может вылиться в серьёзные проблемы. С другой стороны, это идеальный момент, чтобы отработать что-то новое с таким соперником.

В-третьих, Украина ощутимо проигрывает в борьбе за подбор. Это было заметна во всех трёх летних поединках – и особенно ярко данный минус начал проявляться в середине второго тайма, причём даже у свежей молодёжи. Классический футбол Петракова этому способствует, ведь команда проводит много единоборств, а когда наша гвардия устаёт / не выходит на поле – их становится ещё больше, ведь теряется качество передач. Игра становится хаотичной, с кучей неожиданных отскоков, необязательных потерь и проигранных подборов. Это работает в обе стороны, однако "сине-желтые" при хронических проблемах в воздухе и позиционной обороне рискуют больше. Доказано не раз.

Даже с такими проблемами, умноженными в три раза, сборная Украины должна побеждать Армению, однако не хотелось бы, чтобы матч сыграли сугубо для результата. Лига наций была создана, чтобы экспериментировать и готовить национальные команды к крупным турнирам, а нам ещё и с группой повезло – три коллектива, которые обороняются разными видами плотных блоков. Именно в этих поединках "сине-жёлтые" должны тренировать взлом "автобусов".

Посмотрим, как среагирует Александр Петраков. Во любом случае побеждать необходимо, ведь украинцы съедутся в Лодзь отовсюду, да и болельщики на фронте ждут успехов. Тактика тактикой, а о подъёме морального духа забывать тоже не следует.

Кадровая ситуация

У соперника проблем с составом нет. Можно ожидать определённой ротации после поражения от Шотландии, но она точно не будет глубокой. В конце концов, не столь важно, кто из армян выйдет на матч против Украины – главное, что не выйдет Мхитарян.

Наша команда не смогла обойтись без потерь. Бущан и Степаненко из-за повреждений уже отправились домой – для них сезон завершён. Соболь только выздоровел после простуды, однако он только вернулся к тренировкам. Зато простудился Сирота. Все остальные игроки в строю.

Главная интрига крутится вокруг схемы и масштабов ротации сборной Украины. Большинство экспертов предполагает, что "сине-жёлтые" вернутся к формации 4-3-3, а большинство наших лидеров выйдет в основе – впрочем, можно предположить, что 1-2 резервиста получат шанс с первых минут. Точно можно заявить, что на поле появится Пятов – Андрей анонсировал, что матч против Армении станет для него последним в национальной команде.

Ориентировочные составы на матч Украина – Армения

Украина: Пятов – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Игнатенко, Малиновский, Зинченко – Ярмоленко, Яремчук, Цыганков

Армения: Юрченко – Амбарцумян, Ароян, Мкоян, Мкртчян, А.Оганесян – Байрамян, Григорян, Спертян – Адамян, Барсегян

Прогноз "Футбол 24" – 3:0

Букмекеры не оставляют Армении шансов. Коэффициенты на её победу колеблются в районе 12,5, а на ничью дают около 6,0. В данном случае смысла спорить с конторами нет. Подопечные Хоакина Капарроса, несмотря на низкий блок, провалились под прессингом шотландцев и их нетривиальными ходами в атаке. Да и с крайне невыразительной Ирландией этот коллектив не наиграл на что-то большее, кроме нулевой ничьей (но каким-то чудом победил).

Горцы слабы в верховых дуэлях, у них посредственная успешность единоборств и слишком однобокий футбол – левого фланга в нём практически не существует. Проблему для Украины может составить их режим "автобуса", однако наша сборная имеет достаточный запас класса. И с Шотландией, и с Уэльсом у нас было достаточно моментов, чтобы забить гол (и не один) – и это при всех сложностях с раскрытием низких блоков. Армянская оборона явно не столь мощна, чтобы сдержать атаки "сине-желтых".

Мы рискнём поставить разгромную победу Украины. Слишком много пропускают наши соперники от более-менее нормальных коллективов. Нашим футболистам, конечно, непросто после фиаско с Уэльсом, однако перед родной публикой (пусть и в Лодзи) они точно не станут отбывать номер.

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