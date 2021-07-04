Сборная Украины вернулась в Киев – четвертьфиналистов Евро-2020 встретили журналисты и болельщики
Наша национальная команда, которая накануне завершила выступления на чемпионате Европы, прилетела в Украину.
Сегодня после обеда делегация "сине-желтых" приземлилась в аэропорту "Борисполь". Там футболистов и тренерский штаб встретили журналисты, болельщики и звезды шоу-бизнеса.
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"Я благодарен вам за такую поддержку. Вы даже не представляете, как это было важно, когда мы выходили на матчи. Мы благодарны всем, кто приехал поддержать команду, кто болел за нас в Украине. Мы видели, мы чувствовали вашу поддержку. Я благодарен ребятам за самоотдачу, за желание и за тот футбол, который они продемонстрировали", – цитирует Андрея Шевченко пресс-служба УАФ.
Напомним, сборная Украины впервые в своей истории смогла преодолеть стадию группового этапа континентального первенства. На Евро-2020 наша национальная команда добралась до четвертьфинала, где без шансов проиграла Англии (0:4).
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