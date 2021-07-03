"В процентном отношении я оцениваю выше шансы англичан: 60 на 40. Все же нужно быть реалистами и понимать, насколько серьезный уровень игроков, выступающих в АПЛ.

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И все же уверен, что при удачном стечении обстоятельств наша сборная может добиться положительного результата. Убежден, что Андрей Шевченко со своими помощниками скрупулезно изучили сильные и слабые стороны британцев, и будет взята на вооружение правильная тактика. А в том, что наши ребята будут действовать с запредельной самоотдачей, не сомневаюсь.

Также важно воспользоваться тем, что англичане будут проводить свой первый поединок вне родных стен – это немного уравнивает силы соперников. И еще на двух моментах хотелось бы остановиться. Очень надеюсь, что снова в ударе будет наш вратарь Георгий Бущан и еще не исчерпан запас везения. Вот если, образно говоря, эти пазлы сойдутся, то у нас все получится", – цитирует Мизина Meta-ratings.

Заметим, сборная Украины встретится с англичанами уже сегодня, 3 июля. Матч на римском Стадио Олимпико начнется в 22:00. Победитель этого поединка 7 июля в полуфинале на лондонском Уэмбли будет играть с триумфатором пары Чехия – Дания.

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