"У відсотковому співвідношенні я оцінюю вище шанси англійців: 60 на 40. Все ж потрібно бути реалістами і розуміти, наскільки серйозний рівень гравців, які виступають в АПЛ.

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І все ж впевнений, що при вдалому збігу обставин наша збірна може досягти позитивного результату. Переконаний, що Андрій Шевченко зі своїми помічниками скрупульозно вивчили сильні та слабкі сторони британців, і буде взята на озброєння правильна тактика. А в тому, що наші хлопці будуть діяти з позамежної самовіддачею, не сумніваюся.

Також важливо скористатися тим, що англійці будуть проводити свій перший поєдинок поза рідними стінами – це трохи зрівнює сили суперників. І ще на двох моментах хотілося б зупинитися. Маю велику надію, що знову в ударі буде наш воротар Георгій Бущан і ще не вичерпаний запас везіння. Якщо ці пазли зійдуться, то у нас все вийде", – цитує Мізіна Meta-ratings.

Зауважимо, збірна України зустрінеться з англійцями вже сьогодні, 3 липня. Матч на римському Стадіо Олімпіко розпочнеться о 22:00. Переможець цього двобою 7 липня в півфіналі на лондонському Вемблі гратиме з тріумфатором пари Чехія – Данія.

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